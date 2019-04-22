Ольга Ракицкая, супруга защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, в социальной сети опубликовала фотографию мужа с новорождённым ребёнком. 18 апреля в семье Ракицких родился сын.

Жена Ракицкого опубликовала фото мужа с новорождённым ребёнком

«Я очень переживала, как же воспримет Ярослава появление малыша. Готовила её к этому ещё с первых недель беременности, рассказывала, что нас ждёт большое чудо и счастье. А сейчас она рассматривает Тёму с интересом, трогает, хочет взять на ручки и дать ему мороженое. Не скажу, что она в восторге, но она привыкает, и, конечно, всему своё время. На втором фото: первые минуты их знакомства», — написала Ракицкая в «Инстаграме».

Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе нынешнего года. Футболист подписал с петербургской командой контракт до лета 2022 года.