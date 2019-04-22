Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3).
В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
«В матче «Краснодар» — «Зенит» арбитру Карасёву, конечно, нужно было показать вторую жёлтую карточку Маурисио и удалить его с поля. В целом же отмечу, что Карасёв провёл хороший матч. Он арбитр элитной категории ФИФА, и удивление это вызывать не должно.
Бывает, что эмоции ребят захлестнули — он всё погасил. Только Ари, который там всё и зажёг, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасёва доволен», — цитирует Егорова Sport24.
Фото: РИА Новости
А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»