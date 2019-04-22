РПЛ возобновила программу «Стоп мат» на матчах чемпионата России

Российская Премьер-Лига объявила о возобновлении на матчах чемпионата России программы «Стоп мат», направленной на борьбу с нецензурной лексикой на трибунах.



«С этого тура мы возобновили программу «Стоп мат». Мы даём себе отчёт, что эту проблему сложно полностью искоренить. Но мы продолжаем напоминать, что на стадионе и у экранов телевизоров находятся женщины и дети», — передаёт заявление пресс-службы РПЛ корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Программа «Стоп мат» была впервые применена в Премьер-Лиге в сезоне-2014/15.



После 24 туров в турнирной таблице чемпионата России с 51 очком в активе лидирует «Зенит». Сине-бело-голубые опережают ближайшего преследователя в лице «Локомотива» (43) на восемь очков. Тройку лидеров замыкает «Краснодар» (42).

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