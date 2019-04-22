Уткин: меня интересует только длительное и предметное участие в проекте Rambler

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном сотрудничестве с Rambler Group, в ходе которого он будет комментировать матчи английской Премьер-лиги на платформе Okko Спорт.



«Разумеется, мне крайне интересен этот проект. В данный момент все, кто в нём задействован на ключевых позициях, отлично мне знакомы – все в деловом отношении, и подавляющее большинство лично. И я подтверждаю, что у меня было несколько встреч и разговоров о потенциальном сотрудничестве. Они были абсолютно френдли. Как ещё может быть, спрашивается. Как я могу относиться к проекту, связанному с платным спортивным телесервисом? Я участвовал в такой работе практически всю жизнь. Это единственное жизнеспособное будущее для спорта как зрелища.



Дело в том, что сотрудничество со мной несёт в себе риски. За те годы, что я не работаю в федеральном эфире, меня только Первый канал звал дважды на большие турниры устами первых лиц. И заканчивалось это одинаково. И я отлично знаю, почему. Я больше не хочу такого опыта.



Я сам договариваюсь со всеми партнёрами, и мы бьём по рукам, когда достигаем одинакового понимания всех связанных с этим рисков. Так во всём. Если мы придём к такому вот консенсусу с Rambler Group, всё остальное можно даже не обсуждать. Меня интересует длительное и предметное участие в этом проекте. Это будет или так, или никак. Потому что в другом убеждать меня не нужно. Я сам больше всех хочу вернуться к комментаторской работе», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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