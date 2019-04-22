Сафонов: Григорян в «Тамбове», интересное назначение

Футбольный агент Алексей Сафонов в социальной сети сообщил о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера «Тамбова». Ранее тамбовской командой руководил Мурат Искаков.

«Григорян в „Тамбове“. Интересное назначение, а клубу выйти в РПЛ с первого места», — написал Сафонов в «Твиттере».

После 32 туров «Тамбов» в турнирной таблице Футбольной национальной лиги единолично лидирует с 62 очками в активе. В следующем туре тамбовский клуб на своём поле встретится с «Шинником».

Григорян известен по работе с «Нижним Новгородом», «СКА-Энергией», «Лучом-Энергией», «Тосно», «Анжи» и другими клубами. 15 августа 2018 года стало известно о назначении специалиста главным тренером женской команды ЦСКА.