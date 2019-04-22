Свидетель: просила работников кафе нажать тревожную кнопку, но реакции не было

Виктория Павлова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделилась воспоминаниями о конфликте с участием футболистов в «Кофемании» 8 октября прошлого года.



«Я пришла в «Кофеманию» около 9 часов утра. Услышала крики, которые доносились слева от меня, я сидела за барной стойкой. Было ощущение, что там началась драка. Я заволновалась за свою жизнь, поэтому вызвала сотрудников правоохранительных органов. Я сама позвонила в полицию. Сначала попросила работников трижды нажать тревожную кнопку, но реакции не последовало.



Я бы сказала, что достаточно много людей не понимало, что происходит, и говорили, что надо вызывать полицию. Видела мужчину, который подошёл к стойке и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.



По моим ощущениям, всё это длилось от 15 минут до получаса. Сотрудники полиции приехали достаточно оперативно – может, это заняло минут пять-семь. Как уходили люди, которые участвовали в потасовке, я не видела», — передаёт слова свидетеля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Суд над Кокориным и Мамаевым. «Он назвал их петухами. Я возмутилась». LIVE Продолжаем следить за громким процессом.