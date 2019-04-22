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Саркисов из-за травмы выбыл на три недели

Саркисов из-за травмы выбыл на три недели
Футбол / РПЛ

Нападающий красноярского «Енисея» Артур Саркисов, который накануне получил травму в выездном матче 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:2), прошёл медицинское обследование. Как сообщает пресс-служба клуба, у игрока был выявлен надрыв мышц задней поверхности бедра. Восстановление займет до трёх недель.

Саркисов вышел на поле на замену на 59-й минуте, но уже через семь минут покинул поле, получив травму задней поверхности бедра. Лимит замен у «Енисея» к этому моменту был исчерпан, поэтому гости вынуждены доигрывать матч вдесятером.

После 23 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Енисей» идёт на 16-м месте. В следующем туре «Енисею» предстоит домашняя игра с «Оренбургом».

«Спартак» — «Енисей»: гости остались вдесятером из-за травмы Саркисова
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