Саркисов из-за травмы выбыл на три недели

Нападающий красноярского «Енисея» Артур Саркисов, который накануне получил травму в выездном матче 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:2), прошёл медицинское обследование. Как сообщает пресс-служба клуба, у игрока был выявлен надрыв мышц задней поверхности бедра. Восстановление займет до трёх недель.

Саркисов вышел на поле на замену на 59-й минуте, но уже через семь минут покинул поле, получив травму задней поверхности бедра. Лимит замен у «Енисея» к этому моменту был исчерпан, поэтому гости вынуждены доигрывать матч вдесятером.



После 23 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Енисей» идёт на 16-м месте. В следующем туре «Енисею» предстоит домашняя игра с «Оренбургом».