Слуцкий: у «Витесса» есть прекрасная возможность остановить «Аякс»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура чемпионата Нидерландов с «Аяксом». Встреча состоится завтра, 23 апреля, в Амстердаме.



«У нас есть прекрасная возможность остановить „Аякс“. Не так давно мы показали свой высокий уровень в матчах с ПСВ и „Фейеноорда“ и АЗ. Эта была определяющая ничья для ПСВ. Кто знает, возможно, мы сможем остановить и „Аякс“. Мы понимаем, что это будет крайне трудно. Мы должны хорошо выглядеть и показать максимальный уровень, тогда у нас будут шансы», — цитирует российского специалиста пресс-служба клуба.

После 32 туров «Витесс» занимает в турнирной таблице чемпионата Нидерландов шестое место с 47 очками в активе.