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Вальдано: Бэйл играл бы в старте, если бы «Реал» хотел на нём заработать

Вальдано: Бэйл играл бы в старте, если бы «Реал» хотел на нём заработать
Футбол / Испания

Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мыслями о положении в команде нападающего Гарета Бэйла.

«В последнем матче заметил одну забавную вещь – первое касания мяча Бэйлом встретили свистом, но когда он вышел один на один с вратарём и пробил выше, болельщики аплодировали. Люди ждут, когда он оправдает их ожидания. В защиту Бэйла можно сказать, что в самые важные моменты он выдавал потрясающие выступления и помогал завоёвывать трофеи, но если основываться на его игре во время сезона, то это явно не то, чего все ждали.

Так или иначе, если бы «Реал» хотел заработать как можно больше на продаже Бэйла, он бы выходил на поле в стартовом составе. Но у Зидана другие приоритеты, он старается сформировать основу на следующим сезон», — цитирует Вальдано AS.

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