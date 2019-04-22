Гендиректор «Зари» — о выборах на Украине: ВАЗ 2019 будет не лучше других ВАЗов

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в социальной сети прокомментировал ход президентских выборов на Украине. Накануне в стране проходил второй тур голосования.

«О выборах. Есть поговорка – хрен редьки не слаще. Что-то мне подсказывает, что модель ВАЗ 2019 будет не лучше остальных моделей ВАЗ», – написал в «Фейсбуке» Рафаилов, который, вероятно, имеет в виду инициалы Зеленского (Владимир Александрович Зеленский).

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, согласно предварительным данным голосования ЦИК после подсчёта 31,39% протоколов, набирает 73,16% голосов. Это почти в три раза больше, чем доля проголосовавших за действующего главы государства Петра Порошенко (24,5%). Недействительными были признаны 2,33% бюллетеней. Отметим, что в первом туре выборов Зеленский набрал более 30% голосов, Порошенко — 15,95%.