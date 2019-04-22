«Ростов»: два гола «Оренбурга» были забиты не по правилам

«Ростов» выступил с официальным заявлением, в котором обратил внимание департамента судейства и инспектирования РФС на грубые и результативные, на взгляд клуба, ошибки судьи в матче 24-го тура «Оренбург» — «Ростов». Встречу судил арбитр Михаил Вилков.



«Из представленного ниже видео следует, что два гола в игре были забиты не по правилам – из положения «вне игры», что, несомненно, повлияло на итоговый результат матча.



Футбольный клуб «Ростов» рассчитывает, что профильный департамент РФС обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет меры, которые позволят провести предстоящие самые важные матчи чемпионата и Кубка России по футболу при честном, объективном и грамотном судействе», — говорится на странице «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте».

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