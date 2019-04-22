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Капитан ПАОКа вышел на поле через неделю после разрыва «крестов»

Фото: James Williamson — AMA/Getty Images
Капитан ПАОКа вышел на поле через неделю после разрыва «крестов»
Футбол / Прочие турниры

Капитан ПАОКа полузащитник Аделину Виейринья вышел на замену в концовке матча 29-го тура греческой Суперлиги с «Левадиакосом» (5:0), в котором команда оформила чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.

Выход португальца на 91-й минуте встречи носил символический характер. Примечательно, что Виейринья в настоящий момент восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена. Ещё в середине апреля диагноз хавбека стал известен, однако это не помешало ему провести на поле несколько минут.

Перед выходом на поле капитан греческой команды с трудом сдержал слёзы, а болельщики встретили его бурными овациями.

Это чемпионство стало для ПАОКа третьим в истории. Ранее команда из города Салоники становилась лучшей в Греции в сезонах-1975/76 и 1984/85.

5 забитых мячей — в обзоре чемпионского матча ПАОК — «Левадиакос»
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