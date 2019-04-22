Дженас: «МЮ» смотрелся жалко в матче с «Эвертоном», в поражении виноваты все

Бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур», а ныне футбольный эксперт Джермейн Дженас раскритиковал футболистов «Манчестер Юнайтед» за выступление в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:4).



«В составе «Юнайтед» полно талантливых футболистов, но в матче с «Эвертоном» они вышли на поле без желания и воли к победе. Они смотрелись жалко. В этом поражении виноват каждый игрок манкунианцев. Даже Рашфорда, который славится лучшим отношением к делу в команде, засосало в этот негативный вакуум.



Это было типичное выступление вполноги в исполнении команды, которая не очень удачно провела сезон и уже ни на что не претендует в концовке. Но «Юнайтед» находится в абсолютно другом положении. На кону стоит попадание в топ-4, но игроки не показали даже щепотки стремления к победе. Я не увидел трудовой этики, которой ожидаешь от команды, борющейся за попадание в Лигу чемпионов», — написал Дженас в своей колонке в издании BBC.

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