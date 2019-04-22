Лидирующий в ФНЛ «Тамбов» сменил главного тренера, новый наставник — Григорян

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что главным тренером команды стал Александр Григорян.



«Александр Григорян — наш новый главный тренер, обо всём договорились. Приняли такое решение, потому что в команде небольшой спад, нужно было оживить коллектив. Марат Искаков — очень хороший человек и тренер, очень много для нас сделал. Мы идём на первом месте сейчас — это его заслуга. Огромное спасибо ему и штабу. Но нужно было перезарядить команду из-за последних матчей. Он очень хороший специалист, но иногда нужно принять решение вовремя. Что касается Григоряна, то он полтора года готовился к Премьер-Лиге, здорово анализировал все команды РПЛ, когда был экспертом на телевидении. Контракт пока подписан на год, до конца следующего сезона», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 32 туров «Тамбов» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. Отрыв клуба от ближайшего соперника, которым является «Сочи», составляет четыре очка.

Первый матч под руководством нового тренера «Тамбов» проведёт 24 апреля на своём поле с «Шинником».