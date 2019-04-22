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«Челси» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция начнётся в 22:00

«Челси» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция начнётся в 22:00
Футбол / Англия

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут КМэттью Уилкс и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Роджер Ист.

В матче первого круга противостояние «Бёрнли» и «Челси» завершилось победой лондонской команды с разгромным счётом (4:0).

«Челси» набрал 66 очков в 34 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (39) — на 15-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 88 очков в 35 матчах.

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