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Стерлинг намерен покрыть расходы на похороны воспитанника «Кристал Пэлас»

Стерлинг намерен покрыть расходы на похороны воспитанника «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия

Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг изъявил желание покрыть расходы на похороны 13-летнего воспитанника «Кристал Пэлас» Дамари Докинза. Юный игрок скончался от острого лимфобластного лейкоза в марте текущего года.

Напомним, Стерлинг активно поддерживал кампанию семьи Докинза, которая была направлена на поиск подходящего донора стволовых клеток для Дамари.

«Дамари был особенным молодым человеком, который затронул множество жизней, в том числе и мою собственную. Дамари был позитивен до самого конца, он был примером для всех нас», — приводит слова Стерлинга Sky Sports.

Стерлинг выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне английский хавбек принял участие в 30 матчах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

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