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17-летний сын Гуллита дебютировал в составе молодёжной команды «АЗ Алкмар»

17-летний сын Гуллита дебютировал в составе молодёжной команды «АЗ Алкмар»
Футбол / Прочие турниры

Максим Гуллит, сын бывшего футболиста сборной Нидерландов Руда Гуллита дебютировал в составе молодёжной команды «АЗ Алкмар».

17-летний игрок вышел на замену в матче 36-го тура первого дивизиона Нидерландов с «Твенте». Максим Гуллит вышел на поле на 72-й минуте встречи. Молодёжная команда «АЗ Алкмар» занимает 18-е место в турнирной таблице первого дивизиона Голландии. Ранее сын Руда Гуллита принимал участие в первенстве среди игроков не старше 19 лет.

Во время профессиональной карьеры Руд Гуллит выступал за такие клубы, как «Харлем», «Фейеноорд», ПСВ, «Милан», «Сампдория» и «Челси». Также Гуллит играл за национальную команду Нидерландов с 1981 по 1994 год. В 1987 году голландский футболист получил «Золотой мяч».

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