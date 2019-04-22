17-летний сын Гуллита дебютировал в составе молодёжной команды «АЗ Алкмар»

Максим Гуллит, сын бывшего футболиста сборной Нидерландов Руда Гуллита дебютировал в составе молодёжной команды «АЗ Алкмар».



17-летний игрок вышел на замену в матче 36-го тура первого дивизиона Нидерландов с «Твенте». Максим Гуллит вышел на поле на 72-й минуте встречи. Молодёжная команда «АЗ Алкмар» занимает 18-е место в турнирной таблице первого дивизиона Голландии. Ранее сын Руда Гуллита принимал участие в первенстве среди игроков не старше 19 лет.



Во время профессиональной карьеры Руд Гуллит выступал за такие клубы, как «Харлем», «Фейеноорд», ПСВ, «Милан», «Сампдория» и «Челси». Также Гуллит играл за национальную команду Нидерландов с 1981 по 1994 год. В 1987 году голландский футболист получил «Золотой мяч».