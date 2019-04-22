Чалов назвал команду своей мечты

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов составил свою команду мечты из лучших футболистов мира.



«В воротах Нойер — думаю, даже объяснять не нужно. Слева в защите Марсело. По-моему, очевидно, что он лучший левый защитник в мире — очень умный и техничный, очень мне нравится. В обороне у меня будет связка из «Реала» — Рамос и Варан. Можно, конечно, и справа поставить Карвахаля, но пусть будет Уолкер. В центре — Модрич, Иньеста и Каземиро. Каземиро очень силён в отборе, такой игрок очень нужен.



В тройке нападения справа будет Месси, слева — Криштиану Роналду. Впереди Кейн. На данный момент он лучший форвард. Но вообще, взял бы Роналдо, «Зубастика». Тренер? Йохан Круифф», — сказал Чалов в интервью пресс-службе ЦСКА.

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