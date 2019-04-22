Гамула: если будем молчать о судейских ошибках, то так и будет продолжаться

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал заявление «Ростова» по итогам выездного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Напомним, в заявлении клуб обратил внимание на ошибки судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым, обслуживавшим матч, в котором клуб из Ростова-на-Дону проиграл со счётом 0:3.



«Ошибки есть, на них надо указывать. Если мы будем молчать, то так и будет продолжаться. «Ростов» всё правильно сделал. Я комментировал в студии, сразу увидел, что голы были забиты из «вне игры». «Оренбург» не виноват, но говорить об этом надо. Если все будут молчать, то всё так и будет проходить тихо», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.