Ковач: матч с «Вердером» в Кубке Германии будет отличаться от игры в чемпионате

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Германии с бременским «Вердером». Напомним, в субботу, 20 апреля «Бавария» на домашнем стадионе обыграла «Вердер» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 1:0.



«Матч с „Вердером“ в Кубке Германии будет совершенно другим. Он не будет похож на игру, которую мы провели дома в чемпионате Германии. Я ожидаю увидеть другой „Вердер“. Соперник будет стараться причинить „Баварии“ боль. Это будет ещё труднее, чем было в субботу», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».



Матч 1/2 финала Кубка Германии «Вердер» — «Бавария» состоится в среду, 24 апреля, в Бремене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.