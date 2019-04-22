Источник: Роналду одобрил возможный переход Фелиша в «Ювентус»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду положительно относится к возможному переходу в туринский клуб своего соотечественника, форварда «Бенфики» Жоау Фелиша. Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет € 120 млн. Он входит также в сферу интересов «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Реала».

19-летний Фелиш является воспитанником «Бенфики». В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче португальского национального чемпионата (в 16 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей. Его контракт с лиссабонским клубом действителен до лета 2023 года.