Адвокат К. Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали

Адвокат Вячеслав Барик, защищающий в суде Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о деталях очередного заседания суда.



«Свидетель Жванадзе говорит о том, что все шумные действия производились ребятами уже после момента конфликта. До инцидента с Паком и всех оскорблений ребята вели себя нормально, никому не мешали, сидели общались. Потому что свидетельница говорит о том, что она до момента конфликта вообще не обращала на них внимания, сидела спокойно.



Что касается свидетеля Сизова, то мы сегодня изучали раскадровку. Оперуполномоченный Сизов нам рассказал, что вопреки тому, что при составлении протокола осмотра вещественных доказательств, не следователь вписывал то, что он видит, а Сизов диктовал, а следователь записывал то, что диктовал Сизов. Причём фотографии подписывались странно. К примеру, идёт потасовка по Соловчуку, на кадре видна только куча народу. А подпись под кадром — что на снимке видно, как Кирилл Кокорин нанёс удар Соловчуку. Хотя там вообще ничего не видно. Когда я попросил посмотреть фото, сначала ничего не было пояснено, а потом свидетель говорит, что там, наверное, Кокорин и Кокорин наносят удары.



Мы сегодня хотели огласить протокол его допроса, потому что протокол его допроса дублирует другие процессуальные документы. Очевидно, что никакой допрос не проводился, что следователь сам всё перекопировал. Нам не дали, к сожалению, это сделать», — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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