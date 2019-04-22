Тите: Неймару хватит времени, чтобы набрать форму для Кубка Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что он рассчитывает на нападающего «ПСЖ» Неймара в матчах Кубка Америки — 2019.

«В данный момент по сравнению с прошлогодней травмой Неймара есть большая разница. У него больше времени, чтобы восстановиться. Уверен, Неймару хватит времени, чтобы набрать форму для Кубка Америки. Он может быть в лучшем состоянии, чем на чемпионате мира — 2018», — приводит слова Тите Mundo Deportivo.

Напомним, что 27-летний Неймар пропустил три месяца из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Аналогичная травма была у бразильца и в прошлом году.

Кубок Америки пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.