Н'Зонзи может перейти в «Марсель» или «Монако»

Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи может вернуться во Францию. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в римском клубе разочарованы игрой хавбека и готовы рассмотреть вариант с его продажей в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют «Марсель» и «Монако». Н'Зонзи ранее уже играл во Франции — с 2007 по 2009 год за «Амьен».

30-летний Н'Зонзи перешёл в «Рому» прошлым летом из «Севильи». Сумма трансфера составила € 26,65 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами. Контракт хавбека с римским клубом действителен до лета 2022 года.