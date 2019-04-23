Промес: до сих пор я не тот Промес, что был в «Спартаке»

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес поделился мнением о своей игре за испанский клуб.



«Конечно, я понимал, что мне будет сложно найти место в составе „Севильи“, поскольку моей любимой позиции не было в их схеме. Поначалу мне было тяжело найти место, где бы я мог раскрыться. Но в итоге тренер увидел, что я могу быть полезен в этой схеме, и я получил больше игрового времени.



Я стал самым дорогим игроком в истории клуба, и от меня ждали очень многого. Но я начал сезон на скамейке и просидел много игр. Это был тяжёлый старт. До сих пор я не тот Промес, что был в „Спартаке“. Но много работаю, скоро всё придёт.



Не то чтобы мне не нравилась игра на разных позициях, включая крайнего защитника. Это не мои любимые позиции, но я ничего не могу поделать. Если я нужен в защите, то буду играть там. Но люблю играть так, как играл в „Спартаке“. Так я могу забивать голы и быть полезным для команды», — сказал Промес в программе «Тотальный футбол».

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