Огуде: сложно вдесятером противостоять такой сильной команде, как «Спартак»

Полузащитник «Енисея» Фегор Огуде прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).

«Мы старались играть в футбол, но ситуация была очень тяжёлая. Сложно вдесятером противостоять такой сильной команде, как «Спартак». Тем более нам пришлось играть в меньшинстве достаточно долгое время. Мы допустили грубые ошибки и пропустили два мяча, при этом не реализовали свои моменты», — цитируют Огуде «Известия».

«Спартак», набрав 39 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (13) по-прежнему занимает последнее, 16-е место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Енисею» предстоит домашняя игра с «Оренбургом». Оба матча состоятся 25 апреля.