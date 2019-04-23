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Легендарный форвард «Ливерпуля» Фаулер возглавил австралийский клуб

Легендарный форвард «Ливерпуля» Фаулер возглавил австралийский клуб
Футбол / Прочие турниры

Легендарный футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер занял пост главного тренера «Брисбен Роар». Об этом сообщает пресс-служба австралийского клуба в «Твиттере».

С экс-нападающим было заключено соглашение, рассчитанное на два сезона.

«Я с нетерпением жду начала этого приключения. Для меня это вызов, и я полон желания привести клуб к успеху. Мы с семьёй уже ранее жили в Квинсленде, так что я очень рад вернуться сюда и стать частью семьи под названием «Брисбен Роар», — заявил Фаулер.

Фаулер является воспитанником «Ливерпуля», в составе которого дебютировал в 1992 году. После девяти лет в стане красных форвард перебрался в «Лидс Юнайтед», откуда спустя год перешёл в «Манчестер Сити». В 2006 году Робби вернулся в родной клуб, однако уже в 2007 году ушёл в «Кардифф Сити». Поиграв в 2008 году за «Блэкберн», англичанин уехал доигрывать в Австралию, а затем – в Таиланд. С 1996 по 2002 год игрок вызывался в сборную Англии.

«Брисбен Роар» после 26 туров занимает предпоследнее, 9-е, место в турнирной таблице А-лиги.

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