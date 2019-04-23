Рыбусь: хорошо поработали на сборах, поэтому «Локомотив» так прибавил сейчас

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь оценил выступление своей команды после того, как чемпионат России возобновился после зимней паузы.



«Наверное, мы хорошо поработали на сборах, поэтому так прибавили сейчас. Но нам нужно ещё улучшать качество игры в первой половине матча. Часто выходит так, что у нас не получается показывать хороший футбол с первых минут. Так было и в игре с ЦСКА. Во втором тайме мы прибавили, имели хорошие моменты, чтобы забить. Обидно, что не удалось довести дело до победы», — цитируют Рыбуса «Известия».



«Локомотив» в 24-м туре Премьер-Лиги на своём поле сыграл вничью с ЦСКА со счётом 1:1. «Железнодорожники», набрав 43 очка, занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

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