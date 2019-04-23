Марез недоволен своим положением и может покинуть «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.



По информации издания, алжирский футболист крайне недоволен своим положением в команде, о чём неоднократно говорил другим представителям клуба в последнее время. Марез уверен, что заслуживает больше игрового времени, и готов покинуть стан «горожан», если ситуация не изменится.



Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом прошлого года из «Лестер Сити» за € 67,8 млн, став вторым в списке самых дорогих приобретений манкунианцев после Кевина Де Брёйне.



В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги (13 из них – в основе), в которых записал на свой счёт 6 голов и 3 результативные передачи.

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