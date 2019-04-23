«ПСЖ» за полчаса продал 1000 футболок с изображением Нотр-Дам-де-Пари

«ПСЖ» в социальной сети сообщил, что всего за полчаса было продано 1000 футболок с изображением собора Парижской Богоматери.

В воскресенье, 21 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако». Футболисты обеих команд вышли на матч в специальных футболках, посвящённых собору Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал во время пожара 15 апреля.

После встречи футболки были переданы епархии Монако и выставлены на продажу. Собранные средства пожертвуют на реконструкцию собора.

Напомним, что во время пожара обрушился шпиль собора, а также часть кровли. Огонь удалось полностью потушить утром на следующий день. На восстановление Нотр-Дам-де-Пари по всему миру уже собрано более € 1 млрд.