Дибала: очень любил Рикельме и восхищался Роналдиньо

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, кто был его кумиром в детстве среди футболистов.

«Я очень любил Рикельме, но никогда не видел вживую, как он играл. Я тоже восхищался Роналдиньо. Роналду? Он чемпион, и с таким футболистом всегда приятно играть. Криштиану делает вещи, которые на самом деле очень сложные, хотя выглядят легко.

Я был очень маленьким, когда начал играть в футбол. Я начал ходить в футбольную школу в 4-5 лет. Всегда помню, что мяч был у моих ног, я хотел играть в футбол, это была моя мечта и моя цель", — цитирует Дибала сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Дибала сыграл 27 матчей в чемпионате Италии, отметился пятью результативными ударами и четырьмя голевыми передачами.