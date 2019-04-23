Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дибала: очень любил Рикельме и восхищался Роналдиньо

Дибала: очень любил Рикельме и восхищался Роналдиньо
Футбол / Италия

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, кто был его кумиром в детстве среди футболистов.

«Я очень любил Рикельме, но никогда не видел вживую, как он играл. Я тоже восхищался Роналдиньо. Роналду? Он чемпион, и с таким футболистом всегда приятно играть. Криштиану делает вещи, которые на самом деле очень сложные, хотя выглядят легко.

Я был очень маленьким, когда начал играть в футбол. Я начал ходить в футбольную школу в 4-5 лет. Всегда помню, что мяч был у моих ног, я хотел играть в футбол, это была моя мечта и моя цель", — цитирует Дибала сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Дибала сыграл 27 матчей в чемпионате Италии, отметился пятью результативными ударами и четырьмя голевыми передачами.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент