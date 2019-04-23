Уолкер: болельщики «МЮ» подходят ко мне и желают чемпионства «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер рассказал об отношении болельщиков «Манчестер Юнайтед» к чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиге, в которой участвуют «горожане» и «Ливерпуль».



«Болельщики «Юнайтед» находятся в непростом положении. Когда я выхожу из дома по делам или погулять с собаками, они подходят ко мне и говорят: «Пускай лучше «Сити» выиграет Премьер-лигу, чем «Ливерпуль».



Странно слышать такие вещи, но уверяю вас, что игроки «Юнайтед» не выстелят нам ковровую дорожку и не скажут: «Давайте, забивайте нам!» Они постараются осложнить нам жизнь, потому что это футбол и они борются за попадание в Лигу чемпионов, так что им нужны очки», — приводит слова Уолкера Goal.com.

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