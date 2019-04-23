Икарди — главная цель «ПСЖ» на лето, «Интер» хочет € 70 млн за игрока

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может летом перебраться в стан «Пари Сен-Жермен».



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, аргентинский футболист стал приоритетной целью парижского клуба на летнее трансферное окно. В лице Икарди руководство «ПСЖ» видит замену 32-летнему Эдинсону Кавани.



При этом, по информации издания, парижане, несмотря на то что переговоры о переходе форварда нерадзурри ещё не стартовали, являются фаворитами в борьбе за игрока. Ожидается, что «Интер» потребует за Икарди около € 70 млн, поскольку из-за конфликта с клубом и длительного отсутствия игровой практики цена на него упала.



Ранее жена и агент аргентинца Ванда Нара заявила, что форвард останется в «Интере» на следующий сезон.

«Интер» считает Лукаку главным кандидатом на замену Икарди