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Икарди — главная цель «ПСЖ» на лето, «Интер» хочет € 70 млн за игрока

Икарди — главная цель «ПСЖ» на лето, «Интер» хочет € 70 млн за игрока
Футбол / Италия

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может летом перебраться в стан «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, аргентинский футболист стал приоритетной целью парижского клуба на летнее трансферное окно. В лице Икарди руководство «ПСЖ» видит замену 32-летнему Эдинсону Кавани.

При этом, по информации издания, парижане, несмотря на то что переговоры о переходе форварда нерадзурри ещё не стартовали, являются фаворитами в борьбе за игрока. Ожидается, что «Интер» потребует за Икарди около € 70 млн, поскольку из-за конфликта с клубом и длительного отсутствия игровой практики цена на него упала.

Ранее жена и агент аргентинца Ванда Нара заявила, что форвард останется в «Интере» на следующий сезон.

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