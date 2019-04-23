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«Интер» включился в борьбу за хавбека «Аякса» Зиеша

«Интер» включился в борьбу за хавбека «Аякса» Зиеша
Футбол / Италия

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш привлёк внимание очередного европейского клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на France Football.

По словам издания, в борьбу за футболиста сборной Марокко включился миланский «Интер». Нерадзурри видят в хавбеке отличное усиление на следующий сезон и в настоящий момент продумывают предложение по нему.

Ранее сообщалось, что лидерами в гонке за Зиешем являются «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Также появлялась информация, согласно которой видеть игрока в своих рядах хотят «Реал», «Челси», «Арсенал», «Рома», «Эвертон» и «Лестер Сити». Интерес к Хакиму приписывают и «Ливерпулю», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 15 голов и получил 2 жёлтые карточки.

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» ведут борьбу за Зиеша из «Аякса»
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