«Интер» включился в борьбу за хавбека «Аякса» Зиеша

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш привлёк внимание очередного европейского клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на France Football.



По словам издания, в борьбу за футболиста сборной Марокко включился миланский «Интер». Нерадзурри видят в хавбеке отличное усиление на следующий сезон и в настоящий момент продумывают предложение по нему.



Ранее сообщалось, что лидерами в гонке за Зиешем являются «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Также появлялась информация, согласно которой видеть игрока в своих рядах хотят «Реал», «Челси», «Арсенал», «Рома», «Эвертон» и «Лестер Сити». Интерес к Хакиму приписывают и «Ливерпулю», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».



В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 15 голов и получил 2 жёлтые карточки.

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» ведут борьбу за Зиеша из «Аякса»