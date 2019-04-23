«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» довольны выступлением полузащитника Артуро Видаля в нынешнем сезоне.



Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые хотят продлить соглашение с чилийцем на один год – до окончания сезона-2021/22. Каталонский клуб намерен избежать бесплатного ухода 31-летнего хавбека в 2021 году, когда у него истечёт действующий контракт.



Сам Видаль, по словам издания, доволен своим положением в команде и больше не выражает недовольства в связи с меньшим количеством игрового времени, чем в предыдущих клубах, среди которых «Бавария» и «Ювентус».



Видаль перешёл в «Барселону» прошлым летом. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах испанской Примеры (18 из них — в основе), в которых отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

Видаль: буду использовать все шансы в «Барселоне»