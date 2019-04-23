Полузащитник «Копенгагена»: слово «гей» никогда не должно быть оскорблением

Полузащитник «Копенгагена» Виктор Фишер, который в выездном матче чемпионата Дании против «Оденсе» столкнулся с гомофобными лозунгами болельщиков, высказал мнение, что фанаты с такими песнями должны быть наказаны по крайней мере так же, как и те, кто выкрикивает расистские лозунги.

«Гомофобия не должна приниматься. Её следует рассматривать так же, как и расизм. Некоторые люди говорят, что нужно игнорировать это, но я этого не делаю. Я надеюсь, что это заставит людей думать. Слово «гей» никогда не должно быть оскорблением, но это, конечно, не для Дании в 2019 году», — цитирует Фишера издание Via Ritzau.

«Оденсе» и «Брондбю» стали первыми клубами в Дании, которые были оштрафованы за гомофобные лозунги болельщиков.