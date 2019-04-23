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Главный тренер женской сборной Эквадора уволен после обвинений в домогательствах

Главный тренер женской сборной Эквадора уволен после обвинений в домогательствах
Футбол / Южная Америка

Главный тренер женской сборной Эквадора покинул свой пост по итогам сексуального скандала, сообщает пресс-служба футбольной федерации страны в «Твиттере».

Несколько футболисток сборной ранее обратились к руководству федерации и рассказали о домогательствах со стороны наставника и двух его помощников. По итогам предварительного расследования было принято решение уволить всех причастных к инцидентам.

По словам представителей федерации, пострадавшие спортсменки предоставили серьёзные доказательства своих обвинений, в связи с чем в отношении тренера и его помощников будет проведено расследование прокуратурой.

«Мы полностью отвергаем все виды ущемления прав людей и предоставим максимальную поддержку следствию, чтобы узнать правду и добиться справедливости», — говорится в заявлении федерации.

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