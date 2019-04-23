Тите: надеемся на то, что Неймар будет в хорошей форме на Кубке Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, что ожидает нападающего «ПСЖ» Неймара в хорошей форме на Кубке Америки, который будет проходить в июне.

Неймар впервые появился на поле после полученной травмы в кубковой игре со «Страсбургом». Напомним, травму пятой плюсневой кости бразилец получил в матче Кубка Франции со «Страсбургом», который состоялся 19 января. Игроку грозила операция, однако в итоге было принято решение провести консервативный план лечения. Вне игры футболист оставался три месяца.

«Он уже вернулся, и мы будем надеяться на его быстрое возвращение в хорошую форму. Это нормальный процесс. Ситуация перед чемпионатом мира? Есть большая разница — до старта Кубка Америки времени остаётся больше времени, чем было тогда, следовательно, это позволяет лучше восстанавливаться, чтобы достичь более высокого технического уровня. Он может быть в лучшем состоянии на Кубке Америки, чем на чемпионате мира», — цитирует Тите Globo Esporte.

Неймар в нынешнем сезоне забил 13 голов и отдал 7 результативных передач в 13 матчах чемпионата Франции.



