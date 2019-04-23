Минимальная цена билета на матч «Зенит» — ЦСКА составляет 1000 рублей

«Зенит» объявил о старте продаж билетов на домашний матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Минимальная стоимость составляет 1000 рублей, максимальная — 6500 рублей. Посещение бизнес-клуба обойдётся в 15 тыс. рублей.



«Для детей в возрасте до 14 лет действует скидка в 50%. Оформить детский билет можно на сайте, в клиентском офисе или в кассах арены в день игры», — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.



Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится 12 мая и начнётся в 19:00 мск. После 24 туров команда Сергея Семака единолично лидирует в турнирной таблице с 51 о ком в активе. «Армейская» команда располагается на четвёртом месте, отставая от «Зенита» на 10 баллов.

Быстров: сложно представить, что может помешать «Зениту»