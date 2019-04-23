Губернатор Самарской области: задача «Крыльев» прежняя – быть в топ-10

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал мнение о выступлении «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне. После 24 туров самарская команда занимает в таблице РПЛ 13-е место.



«Наша задача остаётся прежней – быть в топ-10. При этом мы понимаем, что в ходе сезона клуб перестраивался и изменения произошли очень серьёзные. Поменялся совет директоров, его председатель, тренер команды и состав. На всё нужно время, чудес не бывает – это спорт. Очень сложно строить команду по ходу сезона.



Здесь сыграл опыт нашего главного тренера Миодрага Божовича, который сумел вывести коллектив на траекторию подъёма. Сейчас же произошёл спад, который весьма закономерен. Но без падений не бывает взлётов», — цитируют Азарова «Известия».

«Динамо» прервало пятиматчевую серию без побед, обыграв «Крылья Советов»