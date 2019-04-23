Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Губернатор Самарской области: задача «Крыльев» прежняя – быть в топ-10

Губернатор Самарской области: задача «Крыльев» прежняя – быть в топ-10
Футбол / РПЛ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал мнение о выступлении «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне. После 24 туров самарская команда занимает в таблице РПЛ 13-е место.

«Наша задача остаётся прежней – быть в топ-10. При этом мы понимаем, что в ходе сезона клуб перестраивался и изменения произошли очень серьёзные. Поменялся совет директоров, его председатель, тренер команды и состав. На всё нужно время, чудес не бывает – это спорт. Очень сложно строить команду по ходу сезона.

Здесь сыграл опыт нашего главного тренера Миодрага Божовича, который сумел вывести коллектив на траекторию подъёма. Сейчас же произошёл спад, который весьма закономерен. Но без падений не бывает взлётов», — цитируют Азарова «Известия».

«Динамо» прервало пятиматчевую серию без побед, обыграв «Крылья Советов»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент