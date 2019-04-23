«Аякс» — «Витесс»: прямая трансляция матча команды Слуцкого с полуфиналистом ЛЧ

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме состоится матч 32-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» – «Витесс». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Йохемом Камфусом. В роли его ассистентов выступят Дэйв Госсенс и Рогир Хониг. Резервный рефери – Ричард Мартенс.



В матче первого круга, который состоялся 2 сентября в Арнеме, подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражение с разгромным счётом 0:4.



После 31 тура «Аякс» занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии с 77 очками в активе, по дополнительным показателям опережая ПСВ. «Витесс» (47) – шестой.



Прямая видеотрансляция матча «Аякс» – «Витесс» на «Чемпионате»

Слуцкий: у «Витесса» есть прекрасная возможность остановить «Аякс»