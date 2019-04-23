Кержаков и Аршавин проведут автограф-сессию перед матчем с «Динамо»

Завтра, 24 апреля, бывшие футболисты «Зенита» Александр Кержаков и Андрей Аршавин встретятся с болельщиками сине-бело-голубых. Начиная с 19:30 на трибуне А пройдёт церемония, в рамках которой Кержаков и Аршавин оставят отпечатки стоп для клубной Аллеи славы.



Сразу после церемонии, с 19:45 до 20:40, футболисты проведут автограф-сессию для болельщиков сине-бело-голубых. «Зенит» предупреждает, что время ограничено!» — говорится на официальном сайте клуба.



Аршавин провёл в составе сине-бело-голубых 376 матчей, забил 80 мячей и отдал 145 результативных передач. Полузащитник помог петербуржцам трижды выиграть чемпионат России, а также Кубок Премьер-Лиги, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.



Кержаков отыграл за «Зенит» 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России. Кержаков — лучший бомбардир в истории «Зенита» и всего российского футбола.

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