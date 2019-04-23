«Спартак» провёл экскурсию для воспитанников детского дома

«Спартак», под эгидой проекта «Чемпионата» «Спортсмены – детям», провёл экскурсию для детей специального детского дома № 51. Во время экскурсии по стадиону ребята увидели закладную капсулу стадиона, посетили зал для пресс-конференций, смогли посидеть на тренерской скамейке и скамейке запасных, а также сфотографироваться на фоне памятника легендарным братьям Старостиным. После экскурсии воспитанники посмотрели матч 24-го тура РПЛ «Спартак» – «Енисей».



Специальный детский дом № 51 в Печатниках – это коррекционное учебное заведение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благотворительный проект «Спортсмены – детям» поддерживает учреждение с момента своего основания в 2012 году. Всего в рамках проекта проведено более 30 благотворительных мероприятий для детей-сирот, детей из неблагополучных семей и детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.