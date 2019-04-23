Нападающий «Реала» Винисиус восстановился после травмы и готов принять участие в предстоящем выездном матче 34-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Как сообщает Diario, форвард уже готов выйти на поле, хотя изначально предполагалось, что из-за повреждения он мог выбыть до конца нынешнего сезона.

Винисиус получил травму во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Бразильский футболист покинул поле после того, как совершил забег к воротам соперника, а один из игроков случайно наступил ему на ногу.

18-летний футболист провёл 28 матчей за основную команду «Реала» с момента его перехода из «Фламенго», забив четыре гола. Мадридский клуб после 33 туров занимает третье место в таблице Примеры.