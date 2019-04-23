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ЦСКА победил «Анжи» в молодёжном первенстве благодаря двум голам за две минуты

ЦСКА победил «Анжи» в молодёжном первенстве благодаря двум голам за две минуты
Футбол / РПЛ

В 25-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Анжи». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. На 62-й минуте защитник «армейцев» Александр Сильянов вывел свою команду вперёд, а уже спустя две минуты его партнёр по обороне Наяир Тикнизян удвоил преимущество московского клуба, установив окончательный счёт матча.

ЦСКА, набрав 61 очко, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице молодёжного первенства. После сегодняшней победы отрыв «армейцев» от ближайшего преследователя в лице «Спартака» увеличился до 14 очков. «Анжи» (13) занимает последнее, 16-е, место. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 25-й тур
23 апреля 2019, вторник. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
2 : 0
Анжи-мол.
Махачкала
1:0 – Сильянов – 62, 2:0 – Тикнизян – 64
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