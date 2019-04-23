ЦСКА победил «Анжи» в молодёжном первенстве благодаря двум голам за две минуты

В 25-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Анжи». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В первом тайме командам не удалось открыть счёт. На 62-й минуте защитник «армейцев» Александр Сильянов вывел свою команду вперёд, а уже спустя две минуты его партнёр по обороне Наяир Тикнизян удвоил преимущество московского клуба, установив окончательный счёт матча.



ЦСКА, набрав 61 очко, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице молодёжного первенства. После сегодняшней победы отрыв «армейцев» от ближайшего преследователя в лице «Спартака» увеличился до 14 очков. «Анжи» (13) занимает последнее, 16-е, место. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».