Де Брёйне пропустит дерби с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не поможет своей команде в перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.



«Не думаю, что Кевин сыграет завтра. У него мышечные проблемы. Будем наблюдать за ним в течение нескольких дней, но пока что он недоступен. К сожалению, в последнее время он часто получал травмы, это последствия повреждения колена», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Де Брёйне получил травму во время матча 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), который состоялся в минувшие выходные. Бельгиец был заменён в первом тайме.



Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится завтра, 24 апреля, на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



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