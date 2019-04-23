Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Адвокат Кокорина огласил заключение психолога «Зенита» о состоянии игрока

Адвокат Кокорина огласил заключение психолога «Зенита» о состоянии игрока
Футбол / РПЛ

Сегодня, 23 апреля, в суде Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, зачитал заключение психолога петербургской команды:

«Игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы, способностью эмоционально выложиться в течение ограниченного количества времени, после чего ему нужно восстановление. В течение нескольких месяцев игрок находился в напряжённом состоянии. Травма поставила под угрозу спортивную карьеру и не позволила сыграть на чемпионате мира. Игрок защищает честь страны на международном уровне, и ему нужно постоянное подтверждение своей ценности. Игрок не обучен управлению эмоциями, как и приёмам снижения напряжения. Вышеуказанные факторы истощают психику».

Теперь суду представляется заключение врача «Зенита» Гришина: «Ему необходимы занятия в бассейне, восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься правильным восстановлением здоровья может привести к прогрессированию артроза с возможной инвалидизацией и завершением карьеры», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата».

Адвокат — о деле Кокорина и Мамаева: это уже что-то из «12 стульев»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент