Адвокат Кокорина огласил заключение психолога «Зенита» о состоянии игрока

Сегодня, 23 апреля, в суде Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, зачитал заключение психолога петербургской команды:

«Игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы, способностью эмоционально выложиться в течение ограниченного количества времени, после чего ему нужно восстановление. В течение нескольких месяцев игрок находился в напряжённом состоянии. Травма поставила под угрозу спортивную карьеру и не позволила сыграть на чемпионате мира. Игрок защищает честь страны на международном уровне, и ему нужно постоянное подтверждение своей ценности. Игрок не обучен управлению эмоциями, как и приёмам снижения напряжения. Вышеуказанные факторы истощают психику».



Теперь суду представляется заключение врача «Зенита» Гришина: «Ему необходимы занятия в бассейне, восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься правильным восстановлением здоровья может привести к прогрессированию артроза с возможной инвалидизацией и завершением карьеры», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата».