Независимый врач установил, что диагноз «сотрясение мозга» у Пака не обоснован

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в ходе слушания по делу футболиста зачитал заключение независимого врача, рассматривавшего эпизод, в ходе которого игрок ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.



«Независимый врач в ходе экспертизы установил, что диагноз «сотрясение мозга» не обоснован: Пак не упал, не было рвоты. Его реакция могла быть эмоциональным потрясением.



Врачи предпочитают перестраховываться, поэтому ставят более тяжёлый диагноз, но для судебно-медицинской экспертизы он непригоден, поскольку может повлиять на неправильную квалификацию преступления», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Кокорин пребывает в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. Также под стражей находятся его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Арест молодых людей рассчитан до 25 сентября.

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