«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче молодёжного первенства

В матче 25-го тура молодёжного первенства России грозненский «Ахмат» уступил «Краснодару» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Обслуживал матч арбитр Андрей Зубов из Азова.

Счёт был открыт на 35-й минуте. Автором гола стал Андрей Текучёв. В концовке тайма хозяева сумели восстановить равновесие благодаря голу Имрана Альсултанова. Победу краснодарскому клубу на 90-й минуте принёс гол Михаила Коломийцева.

«Краснодар», набрав 47 очков, вышел на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Ахмат» (30) — на 11-м месте.

В следующем туре «Краснодар» на своём поле сыграет с ЦСКА. Матч состоится 28 апреля. «Ахмату» предстоит гостевая игра с «Динамо», которая пройдёт 27 апреля.