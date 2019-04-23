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«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче молодёжного первенства

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче 25-го тура молодёжного первенства России грозненский «Ахмат» уступил «Краснодару» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Обслуживал матч арбитр Андрей Зубов из Азова.

Счёт был открыт на 35-й минуте. Автором гола стал Андрей Текучёв. В концовке тайма хозяева сумели восстановить равновесие благодаря голу Имрана Альсултанова. Победу краснодарскому клубу на 90-й минуте принёс гол Михаила Коломийцева.

«Краснодар», набрав 47 очков, вышел на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Ахмат» (30) — на 11-м месте.

В следующем туре «Краснодар» на своём поле сыграет с ЦСКА. Матч состоится 28 апреля. «Ахмату» предстоит гостевая игра с «Динамо», которая пройдёт 27 апреля.

Россия - Молодёжное первенство. 25-й тур
23 апреля 2019, вторник. 15:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
1 : 2
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 – Текучёв – 35, 1:1 – Альсултанов – 42, 1:2 – Коломийцев – 90
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