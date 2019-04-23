Гвардиола: каждый тренер в мире чувствует себя одиноко, я понимаю Сульшера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера в преддверии дерби.



«Мне близок Сульшер, и я понимаю его позицию. Мы оба чувствуем себя одинокими, поэтому я его хорошо понимаю. Это происходит с каждым тренером по всему миру. Такова реальность. Я понимаю и поддерживаю Сульшера. Ему нужно больше времени, чтобы возродить „Манчестер Юнайтед“. Однако этого времени нет», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.



Матч перенесённого 31-го тура английской Премьер-лиги состоится завтра, 24 апреля, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Манчестер Сити» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (64) — на шестом месте.

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